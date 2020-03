Roma, Lipsia-Schick: no al riscatto. Ma un altro anno di prestito conviene a tutti

Sembra difficile che il Lipsia alla fine della stagione decida di riscattare Patrik Schick per 29 milioni di euro, soprattutto dopo le parole del ds del club tedesco Krosche: "Chi è arrivato in prestito potrebbe non rimanere". In realtà c'è la possibilità che venga prolungato di un anno il prestito oneroso, che porterebbe nelle casse giallorosse circa 4 milioni di euro e un anno di ammortamento in più conveniente per la cessione futura dell'attaccante ceco. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.