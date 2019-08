© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma, oltre a Rugani, continua a lavorare per Lovren come alternativa al centro della difesa. Il giocatore vuole lasciare il Liverpool e i giallorossi puntano forte su questa condizione di separato in casa. La Roma sta provando a evitare l'obbligo di riscatto richiesto dai Reds, anche se resta da limare qualcosa anche col giocatore che per partire chiede alcune garanzie tra cui anche un contratto di quattro anni con una parte fissa molto elevata. Petrachi sta valutando bene per evitare nuovi errori come quello compiuto da Monchi con Pastore, ma intanto l'agente del croato si è detto pronto a venire incontro ad alcune richieste romaniste pur di favorire l'accordo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.