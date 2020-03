Roma, Mkhitaryan disposto a tagliarsi l'ingaggio pur di restare in giallorosso

Henrikh Mkhitaryan vuole restare alla Roma e la trattativa potrebbe essere facilitata proprio dalla sua volontà. Il giocatore è disposto ad abbassarsi l'ingaggio per rientrare nei parametri del club giallorosso, ma prima Petrachi e Raiola dovranno provare ad abbassare le pretese dell'Arsenal che chiede 24 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2021. Il budget per il suo acquisto è di 20 milioni di euro comprensivi di bonus, considerato che l'armeno ha già compiuto 31 anni e la linea guida societaria è quella di investire su profili giovani. L'ipotesi del rinnovo del prestito potrebbe prendere corpo solo nel caso in cui i Gunners decidano di prolungare l'accordo almeno di un anno per evitare di perderlo a parametro zero nell'estate successiva. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.