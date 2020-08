Roma, Mkhitaryan: "Mi trovo bene nel nuovo modulo, sono vicino a Dzeko e alla porta"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Siviglia, Henrik Mkhitaryan parla anche della sua nuova posizione in campo nel 3-4-2-1 disegnato da mister Fonseca: "Mi trovo bene, anche prima mi trovavo molto bene. È una cosa di come ti trovi in campo, che puoi fare per i compagni. Faccio di tutto per aiutare i compagni e vincere la partita. Ora giochiamo con questo 3-4-2-1, gioco più vicino a Dzeko e alla porta avversaria. Secondo me è una cosa su cui voglio lavorare, fare bene per me e per la squadra. Voglio continuare a fare bene per la squadra".

