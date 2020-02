© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pessimo inizio di 2020, la Roma prova a scuotersi: Paulo Fonseca ha tenuto a rapporto i suoi quest'oggi a Trigoria, un allenamento non previsto ma che si è reso necessario dopo il ko di ieri contro il Bologna e quello di una settimana fa a Reggio Emilia. Per i giallorossi dunque niente riposo e subito in campo per un allenamento che possa far dimenticare il brutto abbrivio delle ultime gare.