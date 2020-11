Roma, no della Corte d'Appello per il caso Diawara: il club valuta, possibile reclamo al Coni

Nelle scorse ore la Corte sportiva d’Appello ha respinto il ricorso della Roma in merito alla sconfitta a tavolino per 3-0 contro il Verona a causa dell’errore nella compilazione delle liste con Amadou Diawara. Il no al ricorso giallorosso, con la società che aveva puntato sull’assenza di dolo e di vantaggi concreti, ha lasciato l’amaro in bocca a Trigoria mentre ovviamente ha soddisfatto il Verona. Adesso la Roma si è presa qualche ora per pensare e riflettere su eventuali altri gradi di giudizio: per presentare reclamo al Collegio di Garanzia del Coni c’è tempo 30 giorni, ma come detto il club non ha ancora deciso se insistere o meno. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.