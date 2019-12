Roma non irresistibile ma avanti: con l'Hellas al 45' è 1-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una Roma non irresistibile riesce a chiudere il primo tempo sull'1-2, pur soffrendo in particolar modo Zaccagni e Verre, in generale un Verona messo bene in campo e aggressivo, difficile da affrontare.

Gli uomini di Juric partono bene, hanno superiorità territoriale e riecono a trovare spesso il pallone con la pressione alta. Così quando Pellegrini rovescia il mondo con un assist geniale, la retroguardia è in difficoltà: Kluivert stoppa il pallone, da posizione defilata calcia forse in maniera troppo pretenziosa, Silvestri ci mette del suo e viene bucato sul suo palo, sotto le gambe. È l'1-0 che non taglia le gambe ai padroni di casa, perché poco dopo Zaccagni va via sulla sinistra, nessuno lo affronta e allora il cross per Faraoni è solo conseguenza. Il capitano trova il tempo giusto dell'inserimento per l'1-1, di testa. Succede tutto in quattro minuti: poi Di Carmine raddoppierebbe, ma in netto fuorigioco, mentre Pellegrini schiaccia troppo un bell'assist di Kolarov. Invece il Verona va vicino al raddoppio prima con un colpo di testa di Rrahmani, finito sul palo. Poi Faraoni segnerebbe, ma il Var registra il fuorigioco di Lazovic.

Sul finire di tempo un filtrante di Under vede Gunter allacciarsi a Dzeko: possibile che il fallo inizi fuori area, ma si concretizza chiaramente dentro. Dagli undici metri Perotti - entrato al posto di Kluivert causa infortunio - spiazza Silvestri e riporta avanti la Roma, forse immeritatamente per quanto visto finora.