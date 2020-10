Roma, nuovo direttore sportivo: Emenalo ha detto sì, Friedkin ancora tentenna

"Michael Emenalo ha scelto la Roma. Ma la Roma non lo ha ancora scelto". Così Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina in merito alla scelta del nuovo direttore sportivo della Roma. L'ultimo incontro con i Friedkin, andato in scena a Londra, è stato molto proficuo. Emenalo ha avuto garanzie sull’autonomia decisionale nel ruolo che lo valorizza meglio, ovvero sulla scelta dei calciatori. Ryan Friedkin in particolare è stato conquistato dai modi gentili di questo dirigente nigeriano diventato famoso nell’ambiente tra Chelsea e Monaco. Tuttavia il club giallorosso sta ancora sondando diversi profili per il ruolo di direttore sportivo. Emenalo aspetta solo una chiamata per spostarsi a Trigoria.