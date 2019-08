Roma, Nzonzi e Gonalons in uscita: richieste dalla Ligue 1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Steven Nzonzi e Maxime Gonalons sono sempre più lontani dalla Roma. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’ex Siviglia piace al Galatasaray, una destinazione gradita per via della Champions League. Si discute sulla formula, ma la Roma potrebbe lasciar partire il calciatore in prestito. Richieste dalla Ligue 1 anche per l’ex Lione, su di lui Lille e Bordeaux.