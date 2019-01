Roma, Olsen: "Belle sensazioni in vista del Porto, adoro la Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Roma Robin Olsen, intervistato dai canali ufficiali del club, ha parlato così in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League col Porto del prossimo 12 febbraio: "Ho belle sensazioni, abbiamo passato il girone e questo è stato molto importante per noi. Ora ce la vedremo col Porto, adoro giocare la Champions. È sempre speciale e non vedo l'ora di scendere in campo".