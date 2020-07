Roma, Pallotta fa il prezzo: 600 milioni per la cessione. 300 sarebbero per coprire i debiti

600 milioni di euro, di cui 300 destinati a coprire i debiti. Questa la richiesta di James Pallotta per la cessione della Roma. I 490 milioni offerti da Friedkin non bastano e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport una cordata sudamericana con base in Uruguay si è mossa per contattare lo stesso Pallotta.