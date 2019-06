Roma, Pallotta: "Non adirò per vie legali nei confronti di Totti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle ultime ore si è parlato a più riprese della possibilità che James Pallotta, proprietario e presidente della Roma, potesse adire per vie legali nei confronti di Francesco Totti dopo le parole di ieri in conferenza stampa del capitano, per danno irreparabile all'immagine del club in Italia e all'estero, ma lo stesso numero uno giallorosso, attraverso il proprio profilo Twitter, ha spiegato: "Non esiste questa possibilità, la notizia è falsa al 100%. Questa possibilità, nella storia della nostra proprietà questa prende la medaglia d'oro come commento più stupido".