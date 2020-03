Roma, Pallotta rilancia: pronto un piano triennale senza bisogno di cedere i big

James Pallotta, per ora, non cede ma rilancia. Con il rallentamento della trattativa per la cessione del club con Friedkin dovuta all'emergenza COVID-19 che ha colpito il nostro Paese e non solo, il presidente della Roma è già al lavoro per far ripartire il club e riprendersi la scena. Il primo passo sarà, come già detto, quello dell'aumento di capitale, quello che avrebbe dovuto fare il magnate subentrante.

I big resteranno - Il secondo passo sarà legato al mercato. Secondo quanto riporta Sky Sport, il numero uno giallorosso ha intenzione di non stravolgere la rosa. Certamente ci saranno dei sacrifici ma il primo passo sarebbe quello di non cedere i big, da Zaniolo a Lorenzo Pellegrini passando per le colonne Kolarov e Dzeko dovrebbero restare tutti in giallorosso per un piano che avrà durata triennale.