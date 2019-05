Roma, Pallotta: "Stadio? Ci siamo. Sarà il più utilizzato del sud Europa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

James Pallotta, presidente della Roma, è intervenuto al summit annuale Sports Decision Maker, affrontando anche l'argomento relativo alla sua gestione del club giallorosso e al nuovo stadio. Queste le sue parole: "I ricavi degli sponsor sono cresciuti in maniera direttamente proporzionale all’engagement che il club ha saputo raggiungere sul web. Ritengo il reparto digital della Roma il migliore nell’ambito sportivo".

A che punto è lo stadio?

"Siamo vicini al punto di svolta. Nessuno sa quanto hanno impiegato per costruire il Colosseo: comunque sia sarà lo stadio più utilizzato in tutta l'Europa meridionale e sorgerà in una grande area".