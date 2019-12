Roma, passi avanti per lo stadio: settimana decisiva

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Settimana decisiva per il nuovo stadio della Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nei prossimi giorni verrà infatti firmata la convenzione ed è stata trovata una soluzione anche per le opere pubbliche. Importanti passi in avanti dunque per la costruzione del nuovo impianto, proprio quando Friedkin sembra aver convinto James Pallotta a cedergli la maggioranza della società.