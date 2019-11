Roma, Pastore: "L'arrivo di Fonseca mi ha cambiato. Zaniolo? Fenomeno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Javier Pastore, parlando a RomaTV, fa il punto sulle proprie condizioni fisiche dopo diverse partite da titolare consecutive: "Mi sento molto bene, direi un 80%-90%. Aver giocato sei partite consecutive, una ogni tre giorni mi rende felice. Bisogna allenarsi bene per arrivare pronti alle partite. Cosa è cambiato? È stato importante il cambio in panchina, il rapporto con Fonseca mi ha aiutato, mi ha portato a stare come sto ora. Un giocatore non gioca solo con il fisico, ma anche con la testa. Mi trovo bene ora, provo piacere a giocare ed allenarmi", ha detto rispondendo alle curiosità dei tifosi.

Le critiche dei tifosi: È giusto, posso dare di più ed è normale che i tifosi vogliano sempre di più. È uno stimolo per noi per migliorare, se non avessimo questi stimoli saremmo una squadra piatta. Vogliamo arrivare in alto. I tifosi ci hanno trattato bene a Parma dopo la sconfitta, sono gesti che ci danno tanta forza. Zaniolo? È molto forte, si vede negli allenamenti. L'anno scorso sembrava un ragazzo della Primavera, ma fisicamente si allenava come uno della Prima Squadra. Ha cominciato a fare gol, è semplice e gentile, può arrivare lontano se continua a lavorare così. Non deve sentire le cose da fuori, può diventare un fenomeno".