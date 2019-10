Roma, Pastore: "Restiamo uniti e forti per fare buona prestazioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan, il fantasista della Roma Javier Pastore ha dichiarato: "Sappiamo che in questi momenti difficili dobbiamo restare uniti e forti per fare buone prestazioni. Il passato è passato, oggi affrontiamo una buona squadra dobbiamo giocare bene e correre tutti insieme, pensiamo alla gara di oggi".

Fonseca cerca un equilibrio.

"E' arrivato da pochi mesi, il suo credo tattico iniziale era diverso da quello a cui erano abituati i calciatori in Italia, ma penso che sta riuscendo molto bene a far passare i suoi concetti. Dobbiamo pressare alti e comprendere i suoi concetti. Ci fa allenare molto in settimana, noi proviamo a metterlo in campo durante le partite, penso che spesso ci siamo riusciti, ma alcune volte no. Bisogna avere un po' di tempo per continuare a migliorare e mettere in pratica quello che ci chiede il mister".