Roma, Pau Lopez: "Sono felice. Magari vinciamo un trofeo quest'anno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Roma Pau Lopez a margine della cena organizzata dall’Associazione italiana Roma club ha parlato degli obiettivi per la stagione in corso: “Credo che sia io che la Roma abbiamo fatto uno sforzo per farmi venire qui. Sono molto felice di essere in un club importante come questo. Grazie a tutti per essere venuti qui oggi, per me è un piacere essere con voi. - continua lo spagnolo come riporta Vocegiallorossa.it - Magari quest’anno vinciamo qualcosa. Grazie a tutti, forza Roma. L'Olimpico? Giocare all’Olimpico è sempre meglio per noi. I tifosi ci aiutano a vincere le partite. E magari vinciamo anche domenica".