Roma, Pellegrini: "Ho ritrovato una grande squadra. Restare fuori è dura"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo possibile rientro dopo due mesi. "Sono pronto, ho lavorato tanto per stare bene il prima possibile, riuscendo ad accorciare i tempi. Restare fuori è stata dura, molto. La Roma è una grande squadra, ciò che hanno fatto i ragazzi è indescrivibile: giocare così tante partite ravvicinate, sempre gli stessi... Non è facile, ho ritrovato una squadra con qualche consapevolezza in più".