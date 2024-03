Roma, per De Rossi futuro già scritto? Impossibile non pensare al rinnovo dopo 10 partite

vedi letture

Daniele De Rossi rimane alla Roma? Per Il Corriere dello Sport oggi in edicola i Friedkin sono stati conquistati dalla condotta di DDR, con un futuro che appare già scritto. Il nuovo corso avrebbe conquistato la dirigenza. Dieci partite, sette vittorie e una qualificazione conquistata ai rigori contro il Feyenoord nei sedicesimi di Europa League.

Il quinto posto ora varrebbe la qualificazione alla Champions League grazie al ranking UEFA, ventisei gol segnati - una media di 2,6 a partita - e l'unica sconfitta arrivata contro l'Inter, squadra che le ha vinte tutte in questo 2024. Inevitabile quindi parlare di rinnovo, anche se lo stesso De Rossi preferirebbe rimandare tutti i discorsi più in là.

De Rossi però è arrivato in emergenza, a gennaio, con un contratto in bianco da un milione di euro lordo. In caso di qualificazione Champions i Friedkin potrebbero pensare diversamente. Queste le parole dopo la vittoria con il Brighton. "Rinnovo? Questa notte non va sporcata con discorsi che non c'entrano niente. Io so che adesso voi cominciate, conosco questa città. È l'ultimo dei miei pensieri, sto facendo un lavoro che mi piace, in un posto che mi piace, con soddisfazioni che non sapevo di togliermi in così poco tempo. Fra pochi giorni siamo contro un altro allenatore speciale (Italiano della Fiorentina, ndr), se fra una settimana andiamo là pensando di essere già passati ci spaccano".