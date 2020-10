Roma, per il ds al momento prevale la pista straniera. Ma si aspetta il cda della Juve

In casa Roma si continua a lavorare alla scelta del nuovo direzione sportivo, considerato che il mercato invernale è ormai già alle porte. Come riportato da Gazzetta.it, Dan e Ryan Friedkin stanno svolgendo un casting in piena regola per individuale il profilo adatto. Al momento la pista straniera serba quella preferita. CI sono stati sicuramente contatti con Ralf Rangnick e con Michael Emenalo, ma sono stati sondati anche Victor Orta del Leeds e del portoghese Luis Campos, ex di Lilla e Monaco. Occhio anche al prossimo cda in casa Juventus: se dovesse essere annunciato l’addio di Fabio Paratici, quest’ultimo sarebbe una pista da tenere in grande considerazione.