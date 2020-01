© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Dzeko fermo a quota sette gol la Roma ha necessità di reperire un altra bocca di fuoco per continuare alla zona Champions della classifica. Per riuscirci serve, dunque, trovare una punta sul mercato e tal proposito, Leggo oggi riporta un nome nuovo per la formazione capitolina: Francesco Caputo attaccante del Sassuolo.