Roma, per la fascia sinistra spunta il nome di Borna Sosa

In attesa di definire lo scambio con l'Inter tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, la Roma sta pensando a un rinforzo nel ruolo di terzino sinistro, che permetta al titolare Kolarov di rifiatare. Secondo Sky Sport, la dirigenza giallorossa starebbe pensando a Borna Sosa, terzino croato classe 1998 in forza allo Stoccarda, in passato trattato anche da Inter e Sampdoria.