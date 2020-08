Roma, per la porta spunta Cragno: il Cagliari lo valuta 20 milioni, ipotesi scambio

vedi letture

Continua a tenere banco in casa Roma il capitolo portiere. Pau Lopez non convincerebbe a pieno la dirigenza giallorossa con il club che sarebbe costretto a cercare rimedio sul mercato. Salvatore Sirigu sarebbe sempre un’opzione ma, secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe spuntato il nome anche di Alessio Cragno. Il Cagliari valuta il proprio portiere 20 milioni ma non sarebbero da escludere contropartite che vanno da Olsen a Juan Jesus passando per il giovane Alessio Ricciardi.