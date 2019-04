© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà italiano il successore di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. A fare il punto sul futuro tecnico giallorosso è 'Sky Sport', che stila la lista degli obiettivi della società capitolina che, a prescindere da come finirà la stagione, non proseguirà col tecnico di Testaccio. Antonio Conte, Maurizio Sarri, Marco Giampaolo e Gian Piero Gasperini i nomi che sta valutando la società giallorossa, in questo ordine.