Ulteriori dichiarazioni di Carles Perez, da oggi nuovo giocatore della Roma: “Le sensazioni sono positive. So che lascio una società molto importante come il Barcellona, ma arrivo in un club altrettanto importante come la Roma. Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con in compagni. Ho già parlato con il mister e conosciuto diverse persone. Le parole di mister Fonseca mi hanno convinto e ho preso la decisione. L’ho visto e mi ha detto che mi spiegherà il modo di giocare della squadra e quello che vuole da me. Non vedo l’ora di iniziare e darò al mister quello che vuole da me“, ha detto così alla tv ufficiale giallorossa.