Roma, Perotti: "Dani Alves l'avversario più duro da affrontare. Ne ho visti pochi come lui"

Diego Perotti è stato il protagonista odierno dell'appuntamento #ASKTo con i tifosi della Roma. L'argentino, tra le altre cose, ha parlato anche dell'avversario più difficile affrontato in carriera: "L’avversario più duro è stato Dani Alves quando era al Barcellona, fisicamente ho visto pochi giocatori come lui. In 90 minuti poteva fare avanti e indietro non so quante volte. Noi al Siviglia facevamo il 4-4-2 e io facevo l’esterno a tutta fascia e onestamente era molto difficile. Posso dire che molte volte ho fatto bene, ma era sempre una sfida dura perché ti faceva arrivare ad un livello che non avresti mai raggiunto. Quando andavi al Camp Nou con quei giocatori dovevi solo alzare la testa e correre perché la palla non la prendevi e tutta la partita questo ti ammazzava".