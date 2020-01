Roma, Perotti: "Zaniolo tornerà più forte di prima, siamo con lui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma Diego Perotti ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta interna contro la Juventus: "Con questo infortunio di Zaniolo, la partita passa in secondo piano. La cosa più importante è che lui sappia che la squadra gli è vicino. Sarà una perdita dura, ma è un giocatore giovane. Ha il futuro davanti e tornerà più forte".

Il ragazzo ha carattere.

"La cosa più importante è avere una testa forte e la capacità di rialzarsi. Quando sei così giovane è più semplice tornare. Sono convinto che tornerà più forte di prima e noi siamo con lui".

Inizio difficile?

"Non dovrebbe capitare ad una squadra come la nostra. Abbiamo la partita in maniera concreta. Sappiamo come gioca la Juve e se li lasci segnare due reti, diventa dura ribaltarla. Dobbiamo fare di più, iniziando da noi giocatori".

Cosa non è andato?

"In dieci minuti subire due gol non dovrebbe succedere. Noi siamo responsabili, dobbiamo essere concentrati e avere l'atteggiamento del secondo tempo sempre".

"E' come se alla Juve fosse uscito Dybala o Ronaldo. Però penso che anche con questo nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento più positivo".