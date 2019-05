Roma, Petrachi arriva dopo l'addio di De Rossi. A Monchi andò peggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È di ieri la notizia delle dimissioni di Gianluca Petrachi: nella serata di ieri, il direttore sportivo del Torino ha consegnato la lettera di addio nelle mani del presidente Urbano Cairo. Arriva in un momento non semplice, con l'addio di Daniele De Rossi: Il Messaggero oggi in edicola evidenzia come il suo compito non sia facile, ma neanche il peggiore possibile. A Monchi andò peggio, dato che neanche arrivato fu chiamato ad accompagnare alla porta Francesco Totti.