Roma, Petrachi: "Faremo di tutto per trattenere Mkhitaryan e Smalling"

Intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky' da Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo della Roma, nel corso del botta e risposta, ha parlato del rinnovo dei contratto in scadenza il 30 giugno: "I miei calciatori in prestito stanno molto bene qui da noi, sono stati quasi tutti titolari a parte Kalinic. Ora dobbiamo aspettare e capire come si evolve la situazione. Ho un colloquio quotidiano con loro e sono abbastanza tranquillo sul fatto che non vogliano rientrare per fine prestito".

Mkhitaryan e Smalling resteranno anche in futuro?

"Loro sono stati due prestiti vincenti, Mkhitaryan l'abbiamo perso per un po' di tempo per problemi fisici ma qui sta bene, così come Smalling. La Roma farà di tutto per tenere entrambi i ragazzi. Poi se ci riusciremo o meno lo vedremo più avanti...".