Fienga e Petrachi, massimi dirigenti della Roma che si occupano di mercato, nell'estate scorsa hanno firmato una vera e propria svolta "culturale" per i giocatori da acquistare. Gli over 27 verranno acquistati sempre con la formula del prestito, come accaduto per esempio per Smalling, Kalinic, Zappacosta e Mkhitaryan. Gli acquisti a titolo definitivo verranno effettuati solo nel caso in cui ci sia la certezza di una potenziale crescita del valore del singolo giocatore, così in caso di cessione futura potranno eventualmente arrivare plusvalenze utili per il fair play finanziario. A riportarlo è Il Messaggero.