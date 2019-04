© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il campionato non è ancora finito ma la Roma è già al lavoro per il futuro. Mentre continua il pressing per Antonio Conte, il nome di Gianluca Petrachi come nuovo ds si fa sempre più insistente. Qualora l'attuale dirigente del Torino dovesse firmare, prenderà ovviamente il posto attualmente occupato da Massara, con quest'ultimo che potrebbe addirittura lasciare la Capitale e non ricoprire nessun altro ruolo. Lo riporta Il Messaggero.