Roma, Pinto: "Caso Zaniolo? Chi è qui oggi ha voglia di lottare per conquistare i tre punti"

Il gm della Roma Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il caso Zaniolo, assente a La Spezia dopo le ultime voci di mercato: "Nel calcio sappiamo che ci sono due stagioni diverse, una quando il mercato è chiuso e una quando il mercato è aperto. Ogni tanto gli interessi individuali vengono messi davanti a quelli collettivi, non è la prima volta che accade. Chi è venuto qui oggi ha voglia di lottare per riportare i tre punti a casa. Forse ho sbagliato molto, ma dal primo giorno che sono a Roma ho sempre messo gli obiettivi della squadra davanti a quelle personali".

Cosa succederà se non riuscirete a piazzare Zaniolo nel mercato invernale?

"Ripeto, sono due stagioni diverse. Dobbiamo aspettare la fine del mercato, dal 1 febbraio in avanti ci sarà una Roma compatta e con obiettivi chiari".

I 15 punti alla Juventus cosa comportano?

"Non può cambiare tanto, a partire da oggi dobbiamo rimanere concentrati, sarà una gara che ci metterà alla prova, dobbiamo pensare a noi. Non possiamo arrivare alla fine della stagione col rimpianto di non aver fatto tutto. Il nostro obiettivo è vincere e andare avanti".