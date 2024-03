Tiago Pinto ammette i suoi errori: "Shomurodov e Renato Sanches non hanno reso"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', l'ex uomo mercato della Roma Tiago Pinto ha così risposto alla domanda in merito agli errori commessi in sede di calciomercato: "L’errore più grande che ha fatto? Ci sono stati acquisti che non hanno reso, tipo Shomurodov o Renato Sanches. Io non vedo il mercato come una competizione, penso che una società che ha un direttore, un dipartimento medico, uno staff medico, aiuta i giocatori. Secondo me il mercato rappresenta il 20-30% della squadra, il 70-80% è il quotidiano. Ci sono stati acquisti che non sono andati bene, altri che magari non sono stati spettacolari in un certo momento, tipo Rui Patricio oggi viene criticato ma ci ha fatto vincere la Conference League.

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Come direttori sportivi, non dobbiamo perdere due volte: quando prendi un giocatore che vale qualcosa per la tua squadra anche a livello economico. Se un giocatore non va bene in campo, non devo far perdere alla società quello che ha investito. Tipo Vina, non è andato come ci aspettavamo, però economicamente non ci abbiamo perso quando lo abbiamo ceduto. Io non devo far perdere due volte la mia società. Dovevo gestire diversamente alcune cose, in un determinato momento magari dovevo fermarmi, dovevo ridurre il monte ingaggi, prendere grandi giocatori, vincere, stare in pari in con il settlement agreement, ma la nostra ambizione è così grande che ci ho provato”.

