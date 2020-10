Roma, pochi dubbi per Fonseca: davanti tre certezze

Pochi dubbi di formazione per Paulo Fonseca in vista della gara di stasera contro il Milan. Il tecnico portoghese ha recuperato un potenziale titolare per la propria retroguardia dopo la notizia della falsa positività di Mancini al Covid, con l’ex atalantino che potrebbe partire direttamente dal primo minuto al posto di Fazio per comporre il trittico arretrato assieme a Kumbulla ed Ibañez. A destra sono in rialzo le quotazioni di Karsdorp, mentre sulla corsia opposta il prescelto dovrebbe essere Spinazzola. Incroci interessanti anche sulla linea mediana con Pellegrini e Veretout chiamati a prendere possesso del reparto nevralgico contro un avversario che si trova in un momento di forma assolutamente esaltante. La missione di fare la differenza, del resto, sarà affidata al trittico avanzato. Pedro, Mkhitaryan e Dzeko rappresentano certezze assolute, specie in un avvio di stagione esaltante dal punto di vista realizzativo. Nessun dubbio sul fatto che Fonseca insisterà con questa conformazione avanzata.