Roma, possibile blitz di Petrachi a Boston: il ds vuole pieni poteri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Possibile viaggio a Boston per un incontro con il presidente della Roma, James Pallotta, per Gianluca Petrachi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il blitz potrebbe esserci i primi di maggio e si parlerà di quello che potrebbe essere il futuro del dirigenze. La convivenza con Massara non sarà un problema, ma l'attuale ds del Torino vuole carta bianca nel suo lavoro, pur senza mettere un discussione il ruolo di consigliere di Baldini. Probabile, secondo la rosea, che venga accontentato.