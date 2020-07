Roma, possibile cessione prima della nuova stagione. Alcuni soci pronti al disimpegno

Si fa sempre più delicata la questione societaria in casa Roma. Come riporta il Corriere dello Sport alcuni soci di James Pallotta stanno spingendo il presidente giallorosso verso una cessione prima del via della nuova stagione, annunciando anche la volontà di uscire dal club e quella di non aver intenzione di partecipare all'aumento di capitale da 45 milioni di euro da effettuare entro fino anno.

In questa situazione rimane ancora presente l'ombra di Dan Friedkin. Il manager californiano è la soluzione più "semplice" per la cessione della Roma, anche se l'ultima offerta da 575 milioni di euro è stata ritenuta da Pallotta troppo bassa.