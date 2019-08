Roma, prima fascia in Europa League: ecco i rischi per Fonseca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora una settimana prima di conoscere il girone d'Europa League della Roma. I sorteggi, in programma a Montecarlo venerdì 30 agosto alle 13, decreteranno le avversarie dei giallorossi. Gruppi nei quali la squadra di Fonseca è entrata direttamente dopo il forfait del Milan dalle coppe europee. Dzeko e compagni saranno agevolati negli abbinamenti grazie allo status di prima fascia di cui gode il club di Trigoria. Dunque scongiurate in questa fase Siviglia, Arsenal, Porto, Manchester United, Dinamo Kiev, Besiktas, Basilea, Sporting Lisbona, CSKA Mosca e Wolfsburg. Così come le italiane vista l'impossibilità di disputare gare tra squadre dello stesso paese durante le partite dei gironi.

RISCHI - Non è possibile tracciare ancora un quadro completo considerando l'ultimo spareggio ancora da giocare e in programma 29 agosto. Di conseguenza mancano ancora 21 squadre che usciranno dal play off di Europa League, ma della seconda fascia tra le già qualificate al girone c’è il Borussia Mönchengladbach. Squadra ostica così come Psv, Celtic e Eintracht. Squadre, quest'ultime, che potrebbero rientrare nel sorteggio del 30 agosto qualora passassero i rispettivi spareggi e che potrebbero rappresentare un ostacolo in più nel percorso della Roma. Altri pericoli potrebbero poi arrivare dalla terza e quarta fascia. Uno di questi evitabile in caso di qualificazione del Torino nonostante il vantaggio maturato dal Wolverhampton maturato nella gara d’andata. Attenzione anche a Feyenoord, Malmo, Partizan Belgrado, Getafe e Saint-Etienne (quest'ultime due già qualificate in terza fascia). Meno insidie, invece, regala l'ultimo raggruppamento da dove potrebbero uscire Rennes e Istanbul Basaksehir.

In attesa dell'ultimo play off, di seguito l'elenco per fasce delle squadre già qualificate:

PRIMA FASCIA: Siviglia, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Besiktas, Basilea, Sporting Lisbona, CSKA Mosca, Wolfsburg e Lazio

SECONDA FASCIA: Borussia Mönchengladbach

TERZA FASCIA: Saint-Etienne, Getafe e Standard Liegi

QUARTA FASCIA:Istanbul Basaksehir, Rennes, Oleksandriya, Lugano e Wolfsburg