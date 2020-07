Roma, prima il ritorno tra i titolari e poi il rinnovo: ecco gli obiettivi di Zaniolo

Nicolò Zaniolo corre verso il ritorno alla titolarità, che se non arriverà contro la Fiorentina, sarà rimandata solo alla gara successiva contro la Juventus. Ma non solo. Infatti presto si parlerà anche di rinnovo di contratto con l'obiettivo di arrivare a guadagnare circa 3 milioni a stagione. Attualmente percepisce 1,6 milioni, che grazie ai bonus arriveranno a 2,2 in questa stagione e dunque alla ripartenza della prossima. Prima però dovrà raggiungere altri obiettivi, come quello di cambiare casa lasciando quella attuale di proprietà di Totti e soprattutto concludere la stagione alla grande con una Europa League da protagonista. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.