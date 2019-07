Roma, priorità portiere. Si sdoppia la trattativa per Pau Lopez-Bartra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pau Lopez più che Marc Bartra: la Roma continua a trattare col Betis Siviglia ma in questo momento l'arrivo del difensore sembra essere stato messo in stand-by. La priorità del club giallorosso è infatti il portiere, più che il centrale che potrà sostituire Manolas: con gli andalusi dunque si andrà a trattare separatamente, rivela Sky, ma con l'estremo difensore come priorità.