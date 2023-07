ufficiale Trabzonspor, risoluzione consensuale con Bartra. C'è la Spagna ad attenderlo?

vedi letture

Arrivato appena un anno fa da svincolato, Marc Bartra lascia il Trabzonspor e torna a diventare tale. Ma giusto per qualche giorno. Il difensore ex Borussia Dortmund, come comunicato dal club turco, ha risolto in maniera consensuale il suo contratto che avrebbe dovuto avere validità fino al giugno 2025.

Dalla Turchia a casa

Il centrale classe 1991 è di nuovo libero da ogni vincolo ed è pronto al rientro in Spagna. Il Girona, infatti, già da tempo avrebbe l'accordo per metterlo sotto contratto, ma anche il Real Betis vorrebbe riaverlo. Dalla Turchia alla Catalogna, alla sua Catalogna, visto che Bartra è nativo di un comune appartenente proprio alla comunità autonoma del Nord-Est della Spagna. O dalla Turchia all'Andalusia, dov'è stato così bene? La cosa certa per il ritorno in patria.