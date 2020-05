Roma, pronto lo sconto al Lipsia per il riscatto di Schick

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Roma ha aperto alla possibilità di fare uno sconto al Red Bull Lipsia per quanto riguarda il riscatto di Patrik Schick, al momento fissato a 28 milioni di euro, 29 se il club si qualificherà alla Champions League. I giallorossi potrebbero ridurre le pretese di circa 3 milioni - realizzando quindi in ogni caso plusvalenza - nel caso in cui i tedeschi versassero la somma in un'unica soluzione.