Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma non ha allentato i contatti per l'attaccante del Chelsea Pedro, anche perché ancora non è chiusa l'operazione col Barcellona per Carles Perez. Nelle ultime ore ci sarebbe stata anche una manifestazione di interessi da parte di El Shaarawy che sarebbe felice di tornare in giallorosso ma per il quale bisognerebbe studiare bene l'entità del contratto visto che in Cina guadagna una cifra molto alta.