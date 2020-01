Roma protagonista di giornata: da Politano a Ibanez e Under, il punto

Oltre all'Inter, giornata particolarmente intensa anche per la Roma che oltre ad aver chiuso lo scambio con l'Inter fra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano ha portato avanti anche molte altre operazioni. Dopo lo stallo della tarda mattinata, le parti hanno trovato l'accordo: per entrambi scatterà l'obbligo di riscatto al raggiungimento di 15 presenze.

IBANEZ IN ARRIVO - Il difensore Roger Ibanez è vicinissimo al passaggio in giallorosso dall'Atalanta, un'operazione da 11 milioni complessivi fra prestito oneroso e obbligo di riscatto.

JUAN JESUS E CETIN IN USCITA - La definizione della trattativa Ibanez porta verso l'addio almeno uno fra Juan Jesus e Mert Cetin: il primo piace alla Fiorentina ma ancora le idee dei due club non combaciano. Il secondo potrebbe passare all'Hellas Verona in prestito.

POLITANO LIBERA UNDER? - Il Milan continua ad essere in pressing su Cengiz Under. I rossoneri vorrebbero il turco per lasciar partire Suso, contatti odierni per portare avanti la questione.

BORNA SOSA PER LA FASCIA - Petrachi ha individuato in Borna Sosa dello Stoccarda il preferito per la corsia sinistra, piacciono anche Benito del Bordeaux e Barisic del Glasgow Rangers.