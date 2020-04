Roma, quando la Primavera può aiutare un mercato povero da coronavirus

Il passaggio di testimone tra Alberto e Daniele De Rossi è rimandato, almeno per ora. L’allenatore della Roma Primavera ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma potrebbe allungare ancora di un altro anno e rinviare l’ingresso nel management delle giovanili con Conti e De Sanctis. D’altronde il coronavirus sta scombinando i piani di mezza Serie A, giallorossi compresi, con conseguenze importanti anche sul prossimo calciomercato. La semestrale a Trigoria recita un passivo di 87 milioni e la proiezione è a crescere. Una mano la danno sicuramente i tagli sugli stipendi di calciatori e staff, ma non c’è dubbio che le operazioni della prossima estate vivranno di un leggero ridimensionamento. Per questo la Roma ha l’obbligo di guardare anche in casa propria, andando in controtendenza con le mosse di questa stagione che mai hanno visto Fonseca convocare un ragazzo delle giovanili nonostante i tanti infortuni.

PRIMAVERA - Di prospetti interessanti ce ne sono diversi nel roster di Alberto De Rossi. A partire dal portiere, Cardinali. Ha diciott'anni e si è già affacciato più volte in prima squadra, sia negli allenamenti sia in panchina. Con la partenza in prestito di Fuzato, potrebbe essere lui il terzo portiere nella prossima stagione. Un altro pronto al salto di qualità potrebbe essere Calafiori che nel 2018 ha rischiato di smettere di giocare per un intervento killer in Youth League. Dopo quasi un anno di recupero il terzino è tornato a giocare e anche bene con Kolarov che lo segue sempre con grande attenzione. Da tenere sotto controllo c'è anche Bouah nonostante il doppio infortunio al crociato nel giro di un anno, l'ultimo lo ha tenuto fermo dalla prima di campionato di questa stagione fino a qualche settimana fa. Poi c’è Alessio Riccardi. Da lui i tifosi della Roma si aspettano tanto, la scorsa estate si erano ribellati a un suo passaggio alla Juventus. La Roma dovrà decidere cosa fare: tenerlo in prima squadra la prossima stagione, venderlo oppure mandarlo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Infine da monitorare Zalewski. Gioca sulla fascia sinistra, ma potrebbe anche ricoprire il ruolo di 10 per la qualità e fantasia. Boniek si è innamorato di lui, Nicola a soli 17 anni ha giocato il Mondiale Under 20. Potrebbe restare un altro anno in Primavera, ma non è escluso che già in estate si affacci nella Roma dei grandi.