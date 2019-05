Roma, Ranieri: "Bilancio positivo, non si arriva con la bacchetta magica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In una lunghissima intervista concessa al sito ufficiale della Roma, Claudio Ranieri ha fatto un bilancio del suo periodo in giallorosso, il secondo, dopo tre mesi di lavoro: "Il bilancio è positivo. Al momento del mio arrivo avevo trovato una situazione di scoramento generale della squadra, i ragazzi erano abbattuti perché speravano di fare meglio. Devo dire che qui a Trigoria ho avuto l’appoggio di tutti. E anche della squadra, perché ha saputo reagire, è stata positiva e vogliosa. Non si arriva con la bacchetta magica. Alla prima partita siamo stati molto fortunati contro l’Empoli, più avanti ci sono state SPAL e Napoli e da lì in poi abbiamo cambiato la strategia tattica. Avevo la necessità di far sentire più sicuri i difensori e piano piano le cose sono migliorate. Questa squadra ha un futuro, perché ci sono dei giovani molto interessanti: sono sicuro che potrà far bene".