Roma, Ranieri: "De Rossi con la 'sua' fascia. La multa la pago io"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fascia personalizzata per l'addio di De Rossi. È la richiesta del pubblico, è un desiderio anche di Claudio Ranieri, che oggi si è espresso così in conferenza stampa al riguardo, prima della sfida al Parma che chiuderà la carriera alla Roma del capitano giallorosso: "Sono pronto a pagare io la multa per fargli indossare la sua fascia e non quella generica imposta dalla lega".