Roma, Ranieri: "Meno male che alla fine Mirante ha parato il rigore"

© foto di Federico Gaetano

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il match contro il Genoa (1-1 il risultato finale). Ecco le parole dell'allenatore giallorosso: "Sono stati bravi loro a non mollare mai, è stata una partita difficilissima ma lo sapevamo. Ci siamo fatti sorprendere sul corner, altrimenti avremmo portato a casa la vittoria".

La Roma è una squadra molto alta: come mai è arrivato il gol in quel modo?

"Se non ricordo male Romero è già al quarto gol. Lo stavamo schermando, c'era Schick in marcatura ma è riuscito a saltare e a trovare il gol. Peccato, i tre punti ci servivano ma non molliamo".

Serve più attenzione nei momenti decisivi?

"Sì, sono d'accordo. Sapevamo che andavamo contro un muro e che avrebbero sfruttato la velocità e le palle inattive. Meno male che all'ultimo Mirante ha parato il rigore".

Quanto sarebbe duro non ottenere la qualificazione?

"Siamo riusciti a raddrizzare una situazione problematica. Siamo in corsa, alla fine chi farà più punti andrà in Champions League".

Quale sarà la quota per entrare in Champions League?

"Non lo so (ride, ndr). Speriamo di rientraci”.