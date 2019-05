© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri parla così dell'ultima serata da allenatore della Roma, mandando una frecciata al presidente Pallotta: “Vado via soddisfatto e convinto di aver fatto il massimo. Volevo entrare in Champions, complimenti a chi ci è andato ed è stato più bravo di noi. Abbiamo fatto il meglio in una situazione un po’ complessa. Futuro? Non so cosa mi aspetta. Dove ci sarà da risolvere qualcosa mi chiameranno.”

Le parole su Pallotta: “Si è perso una serata piena d’amore, perché lo stadio viveva questo per la Roma e per Daniele. In tv avrà capito ancora di più cosa vuol dire essere il presidente della Roma. Ma capisco anche le esigenze di un imprenditore, si deve saper gestire tante cose. Basta poco per sbagliare poi chi ne paga le conseguenze sono i tifosi. E i presidenti”.