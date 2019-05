Roma, Ranieri: "Per la lotta Champions non dipendiamo da noi"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sulla Juventus: "Non faccio percentuali, non faccio previsioni, siamo a ridosso delle altre, siamo in diverse a lottare per la Champions League, per l'Europa e non dipendiamo da noi purtroppo. Abbiamo sbagliato la partita con il Genoa e speriamo che alla fine quel punto ci permetta di entrarci. Noi dobbiamo giocare le ultime due partite che sono rimaste al massimo della nostra motivazione e convinzione, poi aspettare quello che succederà alle altre. Con Daniele avevo parlato prima, gli ho detto che vuoi fare, lui si era allenato solo un giorno e mezzo con me, e ha detto: preferisco aspettare magari di giocare nel corso della partita. Non ne ho avuto il bisogno, per cui non l'ho rischiato ed è andata bene così - riporta TuttoJuve.com -. 4-3-3 modellato su De Rossi? La motivazione alla base è che avevo visto Zaniolo durante l'inizio della settimana bello, volenteroso e durante gli allenamenti cerco sempre di cambiare, non gioco sempre con il sistema di gioco che utilizziamo normalmente. Per cui avevo avevo fatto una squadra col 4-3-3 contro un'altra normale, e mi erano piaciuti molto. Questo mi ha fatto pensare a questo tipo di formazione, non pensando a Daniele, perchè quando ho fatto quel tipo d'allenamento Daniele non c'era. Possibile rinnovo di De Rossi? Non ho mai parlato con Daniele di questo fatto. Io spero che lui abbia ancora voglia di giocare perchè è troppo importante, è un giocatore importante nello spogliatoio, magari non potrà fare tutte le partite, ma quelle che fa le fa sempre al 100%. Questo è un esempio per tutti i suoi compagni. Su Florenzi, purtroppo avevo Kluivert dalla parte opposta, era lui che non gli dava la copertura. Infatti poi nell'intervallo abbiamo parlato e ho cercato di guidarlo dalla panchina. Quanto mi mancherà il pubblico dell'Olimpico? Sono sincero, io mi aspettavo di vincere col Genoa per vederlo tutto pieno, purtroppo quel pareggio fatto in maniera rocambolesca, qualcuno ha detto... me ne sto a casa, visto anche il tempo. Queste sono quelle serate che ami, le emozioni che ti dà il calcio... io faccio questo mestiere per le emozioni che mi dà il calcio. Essendo un sentimentale, io sono tornato a Roma per giocarmi questi tre mesi, proprio per il sentimento, proprio perchè amo Roma, amo la mia squadra".